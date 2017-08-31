«Амкар» арендовал у «Ростова» полузащитника Эззатолахи

Между «Ростовом» и «Амкаром» достигнута договорённость об аренде полузащитника Саида Эззатолахи сроком до конца текущего сезона.
«Желаем удачи Саиду в играх за пермский клуб!», — говорится на официальном сайте ростовского клуба.
20-летний иранский футболист в текущем сезоне не провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге ни одного матча, восемь раз оставшись в запасе «Ростова».
Ранее Эззатолахи выступал на родине за «Малаван», молодёжную команду мадридского «Атлетико», а также «Анжи».
Эззатолахи присоединился к «Ростову» на сборах в Австрии