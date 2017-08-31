«Фратрия»: РФПЛ отказывает «Спартаку» в переносе матчей

«Фратрия» — фанатское объединение и движение болельщиков «Спартака» — сообщила, что во вторник «Спартак» направил в РФПЛ письмо с предложением назначить матчи команды против «Тосно» и «Урала» на 17 сентября и 1 октября соответственно. Сделано это в связи с участием команды в Лиге чемпионов: 13 сентября в 21:45 по Москве красно-белые играют в гостях с «Марибором», а 26 сентября – дома с «Ливерпулем».
«Руководство Премьер-Лиги это предложение проигнорировало и официально назначило матч с «Тосно» на 16 сентября, а игру с «Уралом» — на 30 сентября. При этом матч с «Тосно» начнётся даже не вечером, а днём — 14:00.
Отказ перенести игру на 17 сентября якобы связан с тем, что 17 сентября в Питере состоится матч «Зенита» против «Уфы». Он будет сыгран на другом стадионе, но организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день.
Отказавшись от предложения спартаковцев, Премьер-Лига откровенно нарушила собственный регламент. В статье 64 регламента РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2017-2018 гг. говорится: «…клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА (…) имеют право на перенос соответствующих ближайших матчей чемпионата исключительно в пределах указанных в календаре чемпионата дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура, при этом приоритет в определении даты проведения матча между участниками клубных соревнований УЕФА, имеют клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА.“
Другими словами, при назначении дат проведения игр и «Тосно», и «Зенит» должны подстраиваться под участника Лиги чемпионов, а вовсе не наоборот. Но судя по всему, нормативные документы РФПЛ обязательны для исполнения не всегда и не для всех», — говорится в заявлении «Фратрии».