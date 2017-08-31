Засульский: Гиголаев мотивировал уход противопоказанием игры на синтетике

Спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский прокомментировал переход Роланда Гиголаева в «Ахмат». Контракт 27-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан на три года. Футболист играет на позициях левого защитника и левого полузащитника.
«Роланд сам обратился в клуб с просьбой отпустить его. Он мотивировал это тем, что после перенесённой операции ему противопоказана игра на синтетических полях. Гиголаев никогда не скрывал, что хочет играть поближе к дому, но у нас не было никаких претензий к нему по части самоотдачи и самоотверженности. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что нам приходится расставаться. У футболиста был действующий контракт с нашим клубом, и мы согласовали с руководителями «Ахмата» сумму трансфера, которая устроила обе стороны. Мы благодарны Роланду Гиголаеву за совместную работу и желаем ему удачи в новом клубе», — цитирует Засульского пресс-служба «Амкара».