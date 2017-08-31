Мевля: «Зенит» — это один из лучших клубов континента

Словенский защитник Миха Мевля рассказал о переходе из «Ростова» в «Зенит», с которым он заключил четырёхлетний контракт.
«Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в «Зенит», и я этому обрадовался. После того как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы, и я стал футболистом «Зенита».
Была ли возможность обсудить всё с Роберто Манчини? На самом деле ещё нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.
Хорошо ли знают «Зенит» в Словении? Конечно, «Зенит» — это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.
Что касается стадиона «Санкт-Петербург», то это отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень понравился.
Я живу в России уже год и вполне могу говорить по-русски. Я понимаю почти всё, что мне говорят, и умею объясняться сам.
Игровой номер? Насколько я знаю, 23-й номер свободен, так что выберу его», — цитирует Мевлю официальный сайт «Зенита».