Кабелла на правах аренды перешёл из «Марселя» в «Сент-Этьен»

Французский полузащитник Реми Кабелла перешёл на правах аренды из «Марселя» в «Сент-Этьен», сообщает официальный сайт зелёных.
27-летний футболист арендован до конца текущего сезона, соглашение не предусматривает опции выкупа.
Кабелла перешёл в «Марсель» на правах аренды из «Ньюкасл Юнайтед» летом 2015 года, а спустя год «провансальцы» выкупили его трансфер за € 8 млн.
Кабелла, в активе которого четыре матча за сборную Франции, провёл за «Марсель» 81 матч, забил 13 голов и сделал восемь голевых передач.
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