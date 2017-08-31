«Анжи» дозаявил защитника Самарджича

Защитник Мирал Самарджич попал в заявку «Анжи» на текущий сезон РФПЛ. Профиль футболиста появился на официальном сайте лиги. Он будет играть под 52-м номером, его рост — 187 см, вес — 81 кг. На текущий момент клуб официально не объявлял о переходе игрока.
Словенский футболист ранее выступал за турецкий «Акхисар Беледиеспор», но провёл в его составе всего несколько игр за последние полгода. В активе 30-летнего игрока более 10 матчей за сборную Словении.
Самарджич также имеет опыт выступления в чемпионатах Словении, Молдовы, Хорватии и Китая.
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