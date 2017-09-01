Табарес: впереди у Уругвая три соперника, которые не являются Аргентиной

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес настроен оптимистично относительно шансов своей команды на выход в финальную стадию чемпионата мира. Табарес проанализировал домашнюю игру отборочного турнира мундиаля с национальной командой Аргентины, которая завершилась нулевой ничьей.
«Мы завоевали ценное очко. Впереди у Уругвая три соперника, которые не являются Аргентиной. В матче были интересные и спорные эпизоды. Ведь каждый защищает свои интересы. Возможно, встреча не проходила на встречных курсах, чего ожидается от матча с участием таких команд. Но у каждой из них свои особенности», — цитирует Табареса Ole.
Уругвайцам осталось сыграть со сборными Парагвая, Венесуэлы и Боливии По итогам 15 туров уругвайцы с 24 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. Аргентина с 23 очками на 5-м месте.