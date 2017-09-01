Новички «Челси» Дэниел Дринкуотер и Давид Дзаппакоста получили свои игровые номера на сезон-2017/18. Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, полузащитник Дринкуотер будет играть под номером 6, а защитник Дзаппакоста — под 21-м номером.
27-летний Дринкуотер перешёл в «Челси» из «Лестера», за который выступал с 2012 года. С тех пор он принял участие в составе «Лестера» в 218 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи.
25-летний Дзаппакоста выступал за «Торино», сыграв в прошлом сезоне 29 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами.
Ранее состав «Челси» пополнили Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мората.
Дринкуотер и Дзаппакоста определились с номерами в «Челси»