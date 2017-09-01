Э. Азар: не знаю, сколько я буду стоить, возможно, € 300 млн

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о трансферном рынке, а также о собственной рыночной стоимости.
«Я не знаю, сколько я буду стоить. Возможно, € 300 млн? Всё зависит от рынка. К примеру, Неймар является бразильцем, обладает большим потенциалом, на год моложе меня и играл в «Барселоне». Трансферная цена также зависит от контракта и от ряда других вещей. Увидим, сколько я стою, если когда-либо до моей продажи дойдёт дело.
Я не так часто думаю о возможном уходе. Хотя, возможно, мне приходили эти мысли в голову. Многое произошло во время летнего трансферного окна. Каждый раз, когда кто-то покидает клуб, другие футболисты могут прийти им на замену. Если не я, то кто-то другой. Но я хорошо чувствую себя в «Челси». Для меня этот шестой сезон, и я наслаждаюсь им», — цитирует Азара Goal.