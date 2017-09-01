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«Барселона» отказалась продавать Гомеша в «Тоттенхэм»

1 сентября 2017, пятница. 10:55 Футбол

«Барселона» не стала продавать полузащитника Андре Гомеша в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает AS.

В последний день трансферного окна «шпоры» сделали предложение по 24-летнему футболисту, но каталонцы отклонили его. «Барселона» была готова отдать Гомеша в аренду, в то время как «Тоттенхэм» хотел купить игрока.

Интересно, что ранее арендовать хавбека пытались «Ювентус» и «Вест Хэм Юнайтед», но тогда каталонцы склонялись именно к продаже полузащитника.

Андре Гомеш играет в «Барселоне» с июля 2016 года, куда за € 35 млн перешёл из «Валенсии». Его контракт с каталонцами действует до лета 2021 года.

«Ювентус» продолжает проявлять интерес к игроку «Барселоны» Андре Гомешу
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Барселона Андре Гомеш Трансферы
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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