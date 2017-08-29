«Ювентус» продолжает проявлять интерес к игроку «Барселоны» Андре Гомешу

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Барселоны» Андре Гомешу, сообщает Marca.
Согласно информации источника, агент футболиста сборной Португалии Жорже Мендеш 28 августа приезжал в Испанию, чтобы провести переговоры с руководством каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что итальянский гранд перестал интересоваться Гомешем и прилагает усилия к приобретению защитника сине-гранатовых Алейкса Видаля. Наставник испанского гранда Эрнесто Вальверде ранее говорил, что рассчитывает на Видаля.
«Ювентус» передумал покупать Андре Гомеша, возобновив интерес к Алейксу Видалю