Чернов: приятно слышать шутки, что «Тосно» скоро станет базовым клубом сборной

Защитник «Тосно» Евгений Чернов, получивший вызов в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября), поделился впечатлениями от пребывания в стане национальной команды.
«Не думаю, что моему вызову поспособствовало участие в автоголе Кверквелии в матче с „Локо“. Если только незначительно, ведь тренерский штаб, думаю, заранее просматривает всех кандидатов в сборную. Приятно слышать шутки про, что „Тосно“ скоро станет базовым клубом сборной. Это престижно для клуба, будем стараться и дальше прогрессировать. Тренерский штаб «Тосно» никак специально не настраивал. Подбодрили и пожелали удачи.
С коленом ничего серьёзного, почувствовал небольшой спазм. В тактическом плане мы постоянно меняемся. Играю то левого центрального, то левого крайнего. Не говорил, что мне непривычно, просто это новая позиция для меня. Никаких проблем нет.
Тренерский штаб сборной на протяжение многих игр отслеживает выступления команд. Возможно, матч с «Локомотивом» косвенно и повлиял на это, но не значительно", — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.