ФИФА запретила сборной Боснии и Герцеговины играть домашний матч в Зенице

ФИФА приняла решение запретить сборной Боснии и Герцеговины проводить свой следующий домашний матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в России на своей домашней арене «Билино Поле» в городе Зеница. Об этом сообщил официальный сайт организации.
Напомним, отборочный матч чемпионата мира 2018 года между сборными Боснии и Герцеговины и Греции (0:0) завершился массовой потасовкой с участием футболистов команд, к которой вскоре присоединились и члены тренерского штаба. По информации СМИ, зачинщиком драки стал нападающий боснийцев Эдин Джеко, который сцепился с защитником греков Костасом Маноласом. Любопытно, что эти футболисты являются одноклубниками по «Роме».
Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал федерацию футбола Боснии и Герцеговины на $ 30 тыс. и запретил проведение на стадионе следующего матча национальной команды. Боснийская федерация решила подать апелляцию на данное решение, но протест был отклонён апелляционным комитетом ФИФА.