После матча Босния — Греция произошла массовая драка футболистов и тренеров

Отборочный матч чемпионата мира 2018 года между сборными Боснии и Герцеговины и Греции (0:0) завершился массовой потасовкой с участием футболистов команд, к которой вскоре присоединились и члены тренерского штаба.
Как сообщает Globo Esporte, зачинщиком драки стал нападающий боснийцев Эдин Джеко, который сцепился с защитником греков Костасом Маноласом. Отметим, что футболисты являются одноклубниками по «Роме».
В результате потасовки помощник главного тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу. Кроме того, болельщики сборной Боснии бросали в игроков различные предметы.
Видео можно посмотреть в YouTube.