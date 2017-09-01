Хави: меня не удивил вызов Вильи в сборную Испании

Бывший полузащитник сборной Испании Хави отметил, что не удивлён приглашением нападающего «Нью-Йорк Сити» Давида Вильи в национальную команду перед матчами отборочного турнира чемпионата мира со сборными Италии (2 сентября) и Лихтенштейна (5 сентября).
«Меня не удивил вызов Вильи в сборную Испании, он заслуживает этого. Когда нам нужен был гол, Вилья всегда был на месте. Он сейчас в отличной форме. Давид уже давно является лучшим нападающим испанского футбола. У него менталитет 20-летнего футболиста. А действия Лопетеги не были обусловлены возможной критикой из-за этого решения», — цитирует Хави Marca.
Вилья – о возвращении в сборную Испании: у меня нет слов, это воплощение мечты