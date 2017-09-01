Кьеллини может не сыграть против Испании и Израиля из-за травмы

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини может пропустить два матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Испанией и Израилем. Football Italia со ссылкой на La Stampa сообщает, что у 32-летнего футболиста проблемы с икроножной мышцей.
Джорджо Кьеллини покинул расположение сборной Италии и должен пройти медицинское обследование. По неофициальным данным, защитник может пропустить до трёх недель. Если информация подтвердится, Кьеллини не сыграет с «Барселоной» (12 сентября) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Матч Испания – Италия состоится 2 сентября, а 5 сентября итальянцы примут Израиль.
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