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Кьеллини может не сыграть против Испании и Израиля из-за травмы

1 сентября 2017, пятница. 16:02 Футбол

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини может пропустить два матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Испанией и Израилем. Football Italia со ссылкой на La Stampa сообщает, что у 32-летнего футболиста проблемы с икроножной мышцей.

Джорджо Кьеллини покинул расположение сборной Италии и должен пройти медицинское обследование. По неофициальным данным, защитник может пропустить до трёх недель. Если информация подтвердится, Кьеллини не сыграет с «Барселоной» (12 сентября) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Матч Испания – Италия состоится 2 сентября, а 5 сентября итальянцы примут Израиль.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Израиля - Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Ювентус Джорджо Кьеллини Травмы — футбол
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1 сентября 2017, пятница
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