Инсинье: сборная Италии хочет обыграть Испанию, ничья нам ничего не даст

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Испанией.
«Нам предстоит играть против очень хорошей сборной. В их составе невероятные молодые футболисты: Асенсио, Лукас Васкес, Марк Бартра или Мората. Они играют дома, постараются удержать первое место, поэтому будет нелегко. Но сборной Италии нужны три очка, и ничья ничего нам не даст. Мы собираемся победить на «Бернабеу», — цитирует Инсинье AS.
Матч Испания – Италия состоится 2 сентября. Начало – в 21:45 мск.
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