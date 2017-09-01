Скрипченко: было видно, что игрокам «Анжи» не хватает кондиций

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко высказал мнение, что пауза в РФПЛ, связанная с матчами национальных команд, поможет тренерскому штабу махачкалинской команды.
«Очень хорошо, что появилась пауза в чемпионате. Она нам на руку. У тренерского штаба ведь было не так много времени, чтобы оценить функциональное состояние игроков. Мы постарались учитывать медицинские показатели. Провели определённые анализы, и они показали, что в данный отрезок времени есть возможность поднять физические кондиции футболистов.
Мы попросили наших врачей предоставить информацию по состоянию футболистов, и было видно, что им не хватает кондиций. Тех кондиций, которые позволяли бы играть на протяжении всего матча в хорошем темпе. Да, мы довольно успешно смотрелись во второй игре. Первая, к сожалению, не получилась. Но сейчас, за счёт работы на текущем сборе, мы хотим наладить кондиции. Конечно, любую работу, в которой делается упор на физическую подготовку, футболисты не очень любят переносить. Она тяжёлая, монотонная, но тем не менее я вижу, что ребята стойко переносят нагрузки, и в целом у меня никаких нареканий в этом плане к ним нет.
Переходы футболистов — неотъемлемый процесс в жизни любого коллектива: кто-то уходит, а кто-то приходит. Это всё делается, чтобы команда стала лучше и сильнее. Здесь мы учитываем не только интересы самой команды, но и стараемся тем ребятам, которые уходят, каким-то образом помочь трудоустроиться, чтобы они не оказались за бортом футбольной деятельности. Да, мы отдали в аренду и Карасёва, и Удалого, и они будут иметь игровую практику. В «Анжи» они большую часть проводили на скамейке запасных. Что же касается приобретения, Самарджич — это опытный центральный защитник, который поиграл в «Шерифе» — постоянном участнике еврокубков, был в хорватской «Риеке», который является одним из лидеров своей страны. Мы пристально следили за ним, я лично его просмотрел, и Мирал произвёл на нас приятное впечатление. Но самый главный критерий, по которому выбор пал именно на Самарджича, — это то, что он сейчас находится в игровом тонусе и уже сейчас готов выступать за нашу команду.
Безусловно, у меня, как у тренера, были пожелания усилить определённые позиции, но я думаю, что сейчас неправильно говорить о том, что какие-то трансферы не состоялись. Давайте лучше будем говорить по факту, что мы имеем на сегодняшний день из тех, кто ушёл и кто пришёл. Об этом я могу открыто говорить. А приобретения, которые могли бы быть, — у нас есть один интересный вариант с футболистом атакующего плана, к которому мы вернёмся в зимнее трансферное окно.
В ближайшие дни мы закончим усиленную подготовку. В принципе, мы и сегодня провели одну тренировку, просто мы её увеличили в объёме, и учитывая, что вчера нами был проведён большой объем работы, я принял решение сделать более объёмную тренировку, но одну. Поэтому завтра у нас одно занятие. Послезавтра же мы проведём контрольный матч с нашим фарм-клубом, «Анжи-2», который обладает определённым подбором неплохих футболистов — молодых ребят. В принципе, они уже сегодня готовы стучаться в двери основной команды. Мне как тренеру очень интересно познакомиться с этими игроками и рассмотреть их по рекомендациям тренерского штаба, который работал и работает со второй командой. Воочию увижу, на что они способны. Но и, конечно же, самый главный вопрос — это наши игровые направления, которые мы прорабатывали в дни сбора. В контрольной игре и реализуем их", — цитирует Скрипченко пресс-служба «Анжи».