Полузащитник «Суонси» Монтеро перешёл на правах аренды в «Хетафе»

Полузащитник «Суонси Сити» Джефферсон Монтеро продолжит карьеру в чемпионате Испании. 27-летний эквадорский футболист на правах годичный аренды перешёл в «Хетафе», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Монтеро является игроком «Суонси Сити» с 2014 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги он принял участие только в 13 матчах, отметившись одной результативной передачей. С 2009 по 2011 год футболист выступал в испанских клубах «Вильярреал», «Леванте» и «Бетис». В активе Монтеро 63 матча и 10 голов в составе сборной Эквадора.
«Тоттенхэм» приобрёл у «Суонси» Льоренте