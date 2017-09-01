Лихтштайнер: решение «Ювентуса» — тяжёлый удар и огромное разочарование

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер прокомментировал решение тренерского штаба туринского клуба не включить его в заявку на групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.
«Конечно, для меня это тяжёлый удар и огромное разочарование. Но это жизнь. Главное, не сколько раз ты падаешь, а сколько раз находишь в себе силы встать, закатать рукава и продолжать сражаться, никогда не сдаваясь. Теперь буду больше, чем когда-либо, отдавать всего себя ради футболки „Ювентуса“», — написал Лихтштайнер в своём „инстаграме“.
Лихтштайнер во 2-й раз подряд не попал в заявку «Ювентуса» на групповой этап ЛЧ