Луческу: в нынешней сборной Украины есть фундамент, который я заложил

Бывший наставник «Шахтёра» и «Зенита», а ныне главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями в преддверии встречи с командой Украины (2 сентября) в седьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018.
«Не хотелось бы играть этот матч, но я горжусь, когда вижу восьмерых парней из «Шахтёра» в этой сборной Украины, в которой есть мой стиль игры и фундамент, который я заложил.
Когда я приехал в Украину, все играли в персональную защиту с либеро, как «Динамо» Лобановского. Потом «Шахтёр» стал образцом для всех – это была зрелищная, атакующая, позитивная, продуктивная команда. И весь украинский футбол от этого выиграл, появились важные игроки», — цитирует Луческу Digi Sport.
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