Венгер: сделка с «Манчестер Сити» по Санчесу была далека от завершения

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что сделка по переходу Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити» на финише летнего трансферного окна была далека от завершения, а также пояснил, что интересующий «канониров» Тома Лемар принял решение остаться в «Монако».
«Сделка по Санчесу была далека от завершения. Но мне очень сложно говорить об этом, поскольку теперь я хочу, чтобы игрок сосредоточился на своей карьере, сезоне и «Арсенале». Я не могу рассказать всё, что произошло, ведь после того, как вы позволите игроку такого калибра уйти, вам нужно его кем-то заменить. Иначе никто не поймёт, почему вы позволили футболисту покинуть команду.
Когда этого сделать не получается, то вы удерживаете игрока. Таким образом вы приносите определённую финансовую жертву, но ведь вам нужна качественная команда с хорошим потенциалом. Алексис Санчес останется в «Арсенале» в последний год своего контракта. Либо в течение сезона будет найден способ продлить контракт, либо в конце сезона игрок уйдёт бесплатно.
Что касается Лемара, игрок решил остаться в «Монако». Я не хочу говорить слишком много. Нужно на самом деле уважать то, что происходит в процессе переговоров», — приводит слова Венгера beIN Sports.