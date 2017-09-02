Иньеста: появление Асенсио — хорошая новость для испанского футбола

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста отметил, что игра полузащитника Марко Асенсио не является для него сюрпризм.
«Тот факт, что он здесь, в сборной, говорит сам за себя. Его игра не является для нас неожиданностью, появление такого игрока важно для «Реала», потому что он многое даёт команде.
Появление Асенсио — хорошая новость для испанского футбола. Надеюсь, он не остановится на достигнутом и продолжит прибавлять, тогда мы сможем наслаждаться его игрой в сборной ещё много лет», — цитирует Иньесту Football Espana.
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