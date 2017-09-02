Буффон: обещать победу сборной Италии над Испанией я не готов

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (2 сентября).
«Первая игра (1:1) между этими командами не сильно повлияет на ближайший матч. В последние несколько месяцев многое изменилось. Мы хотим узнать, могут ли эти изменения привести к большим результатам, или нам нужно продолжить процесс поиска.
Надеюсь, что это будет отличная игра. Уверен, что сборная Италии покажет хороший футбол, но обещать победу я не готов», — цитирует Буффона Football Italia.
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