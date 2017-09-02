Панченко: буду праздновать, если забью «Динамо» за сборную России

Нападающий сборной России Кирилл Панченко поделился ожиданиями от контрольного матча национальной команды с его клубом — московским «Динамо».
«Да, матч для меня нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрированно и мотивированно. Буду праздновать, если забью. Почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать всё, чтобы моя команда победила», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
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