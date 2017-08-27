Калитвинцев: «Динамо» в матче со сборной России точно будет играть на результат

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол» рассказал, что не общался с наставником сборной России Станиславом Черчесовым по поводу предстоящего товарищеского матча.
«Мы не разговаривали со Станиславом Саламовичем. Не думаю, что будет разговор о том, как игра будет приходить. Первый раз задумался — контрольная или товарищеская будет игра? Наверное, всё-таки товарищеская. Хотя результат будет интересен обеим командами. По крайней мере мы точно будем играть на результат», — заявил Калитвинцев.