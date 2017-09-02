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Аленичев: не узнал я сегодня своих ребят, футбол просто не получился

2 сентября 2017, суббота. 16:48 Футбол

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над командой «Ротор-Волгоград» (1:0) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

«Начну с комплимента в адрес „Ротора“. За 11 туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, „Ротор“ находится не на своём месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что 90 процентов матчей играли на выезде.

У команды бывают такие дни, когда хочется и результата, и хорошего футбола. Первого мы сегодня с трудом добились, а футбол просто не получился. Трудно пока сказать с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят. Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберёмся, потому что так играть, как сегодня при своих болельщиках нельзя", — приводит слова Аленичева пресс-служба «Енисея».

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Источник: Официальный сайт ФК "Енисей" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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