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В «Ливерпуле» отрицают, что просили у «Барселоны» € 200 млн за Коутиньо

2 сентября 2017, суббота. 17:19 Футбол

В «Ливерпуле» категорически отрицают информацию, что клуб просил € 200 млн у «Барселоны» за трансфер своего полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает журналист Sky Sports и AS Гильем Балаге в своём «твиттере».

По информации источника, в английском клубе назвали «абсолютной ложью» всё сказанное сегодня представителями «Барселоны» относительно переговоров по Коутиньо. Отмечается, что «Ливерпуль» не менял своей позиции относительно того, что хавбек не продаётся, а «Барселоне» было об этом известно.

Ранее исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер сообщил, что «Ливерпуль» вчера, 1 сентября, запросил за трансфер Коутиньо € 200 млн.

Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» просил за Коутиньо € 200 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Барселона Филиппе Коутиньо Трансферы
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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