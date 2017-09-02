Хет-трик Панюкова помог «Зениту-2» разгромить «Факел»

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги питерский «Зенит-2» на своём поле принимал воронежский «Факел». Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей три гола на свой счёт записал Андрей Панюков, ещё один мяч забил Александр Еловских. За «Факел» отличился Максим Осипенко, который реализовал пенальти.
«Зенит-2» (11 очков) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» (8) находится на 18-й позиции.