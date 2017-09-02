Маминов: футболисты «Тюмени» не до конца адаптировались к моим реалиям

Новый главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов поделился впечатлениями от домашнего матча 11-го тура ФНЛ с «Химками» (2:2).
«За результат матча, конечно, обидно. Игра получилась тяжёлой в психологическом плане. Футболисты «Тюмени» еще не до конца адаптировались к реалиям нового главного тренера. В начале матча не вошли в игру – пропустили ненужный гол. Во втором случае тоже была потеря концентрации, это и решило судьбу матча. У «Тюмени» было не так много подходов в атаке, но моменты меня радовали. «Химки» никто не обыгрывает просто так. Я доволен самоотдачей своих футболистов. В общем, доволен всеми игроками «Тюмени» в этом матче. В основном вся установка на игру была выполнена.
Два игрока попросили замену: Андрею Павленко физически было тяжело, а Альберт Богатырев получил повреждение. Вышедшим на замену было трудно войти в игру из-за жары и постоянного прессинга «Химок». Но они смогли зацепиться за мяч. Нам не удалось много атаковать в конце, хотя я об этом просил. Ошибка всей команды привела к голу. Прижались к штрафной – первые 60 метров поля «Химки» проходили без сопротивления», — цитирует Маминова сайт ФНЛ.