Озил: переходя в «Арсенал», ожидал, что легенды будут вести себя как легенды

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил ответил на недавнюю критику в свой адрес.
«Вчера мы со сборной Германии сделали большой шаг к чемпионату мира в России после победы над Чехией со счетом 2:1. В течение последних двух дней мои товарищи по команде спрашивали, что происходит в «Арсенале». Они утверждают, что читали о кризисе команды в СМИ, поскольку эксперты и бывшие игроки ежедневно комментируют происходящее в клубе.
Мне приходилось принимать много критики во время пребывания в Лондоне. «Слишком дорогой, слишком жадный, плохая физическая подготовка и отсутствие борьбы», – так люди говорили обо мне.
Некоторые из комментариев сделаны теми, кто меня не знает. Другие сделаны бывшими игроками – как успешными, так и теми, кто ничего не добился в «Арсенале». Хотя критика – это то, с чем сталкиваются все футболисты, я ожидал, что легенды будут вести себя как легенды. Мой совет этим критикам – прекратить говорить и начать поддерживать.
Хотя не знаю, как моя карьера продолжится после этого года, я с нетерпением жду пятого сезона в «Арсенале». «Арсенал» — отличный клуб, с великими людьми и великими традициями. Рад, что могу носить эту футболку. За последние четыре года у меня было много замечательных моментов, и я очень ценю, что этот клуб многое значит для людей из Лондона, Великобритании и всего мира", — написал игрок в «Фейсбуке».