Гиггз: для победы в АПЛ нужен топовый вратарь, но есть ли он у «Ливерпуля»?

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил, что не до конца уверен в чемпионских амбициях «Ливерпуля» из-за отсутствия сильного вратаря.
«Я не считал «Ливерпуль» претендентом на титул до начала сезона, но они сделали приличные покупки и сохранили Коутиньо, а это хороший стимул.
Но чтобы выиграть АПЛ, вам нужен топовый вратарь, и всем интересно, а есть ли он у «Ливерпуля»? Это был мой единственный вопрос, но после их работы на трансферном рынке я всё же немного изменил своё мнение. Думаю, они всё же поборются за титул", — цитирует Гиггза Sportsmole.
Гиггз: в этом сезоне АПЛ следить за «МЮ» и «Ман Сити» будет интереснее всего