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Мойес: если бы я знал всё заранее, то отказался бы от работы в «Сандерленде»

3 сентября 2017, воскресенье. 11:19 Футбол

Бывший главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес, который покинул должность в мае, признался, что жалеет о работе с «чёрными котами». Мойес возглавил команду в 2016 году и вылетел из АПЛ.

«Это был тяжёлый сезон. Совсем не то, что я ожидал. И это было разочаровывающе, потому что я не смог обеспечить необходимый результат. Но, думаю, существуют кое-какие смягчающие обстоятельства.

Состав не соответствовал уровню АПЛ, команда несколько раз была очень близка к вылету. Она нуждалась в обновлении, но это было невозможно из-за крайне низких финансовых возможностей. Кроме того, я не знал, что клуб будет выставлен на продажу. Я узнал это через два-три месяца, когда мне сказали, что зимой денег на трансферы тоже не будет.

Владелец говорил со мной пару раз и сказал: «Послушай, я уже вложил в клуб 300 млн фунтов, на этом всё». Но я не знал этого заранее, иначе я бы не взялся за эту работу", — цитирует Мойеса Daily Mail.

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Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Сандерленд Дэвид Мойес
Новости. Футбол
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