Гётце: думаю, с сентября я могу играть по 90 минут

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце поделился мыслями о возвращении на футбольное поле в новом сезоне. 25-летний футболист пропустил всю вторую половину прошлого сезона из-за проблем со здоровьем.
«Здорово снова вернуться на поле. Мне ещё нужно время, чтобы вернуть физическую форму и быть готовым на 100 %. Думаю, с сентября я могу играть по 90 минут. У меня была цель вернуться к старту этого сезона — и пока всё идёт как надо», — сказал Гётце в интервью официальному сайту Бундеслиги.
В каждом из матчей стартовых туров Бундеслиги Гётце проводил на поле чуть более 60 минут.
Гётце: никогда не был настолько долго вне игр, и я счастлив вернуться