Гётце: никогда не был настолько долго вне игр, и я счастлив вернуться

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце не скрывал эмоций после возвращения в большой футбол. Хавбек оправился от травмы, появившись на поле с января, и помог своей команде одержать победу над «Вольфсбургом» со счётом 3:0.
«Я никогда не был настолько долго вне игр, поэтому, конечно, сыграть снова было не так просто. Сейчас я даже счастлив, что всё прошло так хорошо. Мы провели отличный матч, выиграв 3:0 в гостях, поэтому всё это позитивно, и я счастлив вернуться.
В Вольфсбурге нам часто бывало очень трудно. Поэтому мы можем быть очень довольны результатом. Мы не пропустили, завоевали первые три очка. Это самое главное», — цитирует Гётце клубная пресс-служба.
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