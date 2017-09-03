Англия — Словакия: Хендерсон вновь будет капитаном англичан

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира—2018 со сборной Словакии сообщил, что полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон будет капитаном команды в предстоящей игре. 27-летний хавбек вышел на поле с капитанской повязкой и в недавнем матче с командой Мальты (4:0).
«Джордан останется капитаном, и нет смысла это менять», — заявил наставник «трёх львов», слова которого приводит Sky Sports.
Матч между сборными Англии и Словакии состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 4 сентября. Начало — в 21:45 мск.
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