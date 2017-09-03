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Источник: «Гремио» незаконно оформил трансфер Роши в «Спартак»

3 сентября 2017, воскресенье. 22:34 Футбол

Бразильский «Гремио» незаконно оформил трансфер нападающего Педро Роши в московский «Спартак», сообщает ESPN.com.br.

По информации издания, бывший клуб 22-летнего футболиста «Атлетико Диадема» собирается подать судебный иск против «Гремио», поскольку при переходе игрока в стан красно-белых ему полагалось 30% от суммы трансфера. Сообщается, что в 2014 году Роша перешёл из «Атлетико Диадема» в «Гремио», а в контракте игрока был прописан пункт о том, что при последующей перепродаже форварда 30% от суммы трансфера должны достаться бывшему клубу игрока.

«У нас очень хорошие отношения с «Гремио». У нас есть доказательства и документы, а также электронная переписка с президентом и вице-президентом. В 2016 году «Гремио» предложил купить ещё 10% прав на футболиста, но мы захотели их продавать. Так что думаю, что это странная ситуация», — сказал президент «Атлетико Диадема» Джексон Карвальо.

Роша перешёл из «Гремио» в «Спартак» в последний день летнего трансферного окна. Ранее появлялась информация, что красно-белые заплатили за трансфер € 12 млн.

Асхабадзе: «Спартак» в два раза переплатил за Педро Рошу
Источник: ESPN.com.br Сообщить об ошибке
Теги
Гремио ФК Спартак Педро Роша Трансферы
Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
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