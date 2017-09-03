Попов – о проигрыше Нидерландам: Болгарии нечего стыдиться, наша команда растёт

Полузащитник «Спартака» и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал гостевое поражение от сборной Нидерландов (1:3) в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В этой встрече хавбек отметился голевой передачей.
«Сборная Нидерландов – команда серьёзного уровня. Мы поверили в свои силы больше во втором тайме, когда вернулись в игру. Нам нечего стыдиться. В первом тайме сборная Болгарии позволила сопернику отличиться лишь раз. Мы не раздавлены. Наша команда продолжает расти и двигаться вперёд.
Жаль, что мне придётся пропустить следующий матч с Францией из-за перебора жёлтых карточек», — цитирует Попова Gong.bg.
Сборная Нидерландов обыграла Болгарию, Промес и Попов сделали голевые передачи