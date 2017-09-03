Вилья из-за повреждения пропустит матч Лихтенштейн — Испания

Нападающий «Нью-Йорк Сити» и сборной Испании Давид Вилья пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Лихтенштейна, который состоится 5 сентября.
Напомним, что 35-летний форвард получил мышечную травму на тренировке национальной команды в воскресенье.
Как сообщается на официальном сайте «фурия роха», Вилья покинет расположение сборной Испании и не отправится в Лихтенштейн.
Вилья был вызван в сборную Испании впервые за долгое время и вышел на поле в концовке вчерашнего матча с командой Италии (3:0).
Вилья получил травму на тренировке сборной Испании