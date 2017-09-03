Вилья получил травму на тренировке сборной Испании

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья получил мышечную травму во время сегодняшней тренировки сборной Испании.
35-летний форвард прошёл медицинское обследование. Вилья остаётся в расположении сборной Испании, а его участие в матче отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Лихтенштейна 5 сентября будет зависеть от хода восстановления, сообщает официальный сайт «фурия роха».
Напомним, что Вилья был вызван в сборную Испании впервые за долгое время и вышел на поле в концовке вчерашнего матча с командой Италии (3:0).
Вилья вернулся в сборную Испании перед матчами с Италией и Лихтенштейном