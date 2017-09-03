Сборная Бельгии выступит на чемпионате мира в России

В матче 8-го тура группы H европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Бельгии в гостях со счётом 2:1 обыграла команду Греции.
На 70-й минуте Ян Вертонген вывел бельгийцев вперёд, три минуты спустя Зека счёт сравнял, но буквально сразу же Ромелу Лукаку забил победный мяч.
Сборная Бельгии стала недосягаемой для своих преследователей и обеспечила себе путёвку на чемпионат мира в России.
В другом матче этой группы сборная Боснии и Герцеговины в гостях разгромила со счётом 4:0 команду Гибралтара.