Болельщики «Краснодара» выбрали Гранквиста лучшим игроком клуба в августе

Шведский защитник Андреас Гранквист назван лучшим футболистом команды в августе по итогам голосования болельщиков. Как сообщает клубная пресс-служба, в опросе приняли участие 1300 человек. Третье место занял капитан команды полузащитник Маурисио Перейра, собравший 14 % голосов. За ставшего вторым голкипера Андрея Синицына проголосовало 19,4 % респондентов. Гранквист финишировал с результатом 24,3 % от общего числа проголосовавших.
Шведский футболист выходил во всех пяти матчах «Краснодара» в РФПЛ в стартовом составе, стал автором одного гола и одной результативной передачи.
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