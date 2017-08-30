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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
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Синицын: сделаю всё возможное, чтобы сыграть за сборную России на ЧМ-2018

30 августа 2017, среда. 13:44 Футбол

Голкипер «Краснодара» и сборной России Андрей Синицын надеется сыграть за национальную команду на чемпионате мира 2018 года. Об этом 29-летний футболист рассказал в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо». Также Синицын затронул тему допинг-теста. Ранее допинг-пробы взяли у восьми игроков.

«Сегодня допинг-контроль ещё не проходил, но придётся, видимо. Раньше в еврокубках часто сдавал, в сборную попал в первый раз, поэтому здесь все впервые.

Что касается матча с «Динамо», недооценки соперника нет, все хотят проявить себя. Буду делать всё, что зависит от меня, чтобы попасть в состав на чемпионат мира. Главное — показывать свою максимально сильную игру. Номер один в сборной? Акинфеев остаётся вратарём номером один», — передаёт слова Синицына корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

Интервью Синицына также можно посмотреть на «Чемпионате».

Все игроки сборной России начали тренировку в общей группе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва ФК Краснодар Андрей Синицын ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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