Синицын: сделаю всё возможное, чтобы сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Голкипер «Краснодара» и сборной России Андрей Синицын надеется сыграть за национальную команду на чемпионате мира 2018 года. Об этом 29-летний футболист рассказал в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо». Также Синицын затронул тему допинг-теста. Ранее допинг-пробы взяли у восьми игроков.
«Сегодня допинг-контроль ещё не проходил, но придётся, видимо. Раньше в еврокубках часто сдавал, в сборную попал в первый раз, поэтому здесь все впервые.
Что касается матча с «Динамо», недооценки соперника нет, все хотят проявить себя. Буду делать всё, что зависит от меня, чтобы попасть в состав на чемпионат мира. Главное — показывать свою максимально сильную игру. Номер один в сборной? Акинфеев остаётся вратарём номером один», — передаёт слова Синицына корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
Интервью Синицына также можно посмотреть на «Чемпионате».