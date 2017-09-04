Ватцке: другие покупают звёзд, а «Боруссия» Д создаёт их

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подчеркнул, что его клуб не собирается тратить баснословные деньги на приобретение футболистов. Ватцке также прокомментировал тенденции развития трансферного рынка в последнее время.
«Другие покупают звёзд, а «Боруссия» создаёт их. Конечно, нужно быть душевнобольным, чтобы платить такие суммы за игроков. Правда, в этом нет ничего аморального. Всё это обусловлено тенденциями на трансферном рынке», — приводит слова Ватцке Bild.
На днях немецкий клуб продал в «Барселону» французского нападающего Усмана Дембеле за € 105 млн.
Ватцке: важно, что в вопросе Усмана Дембеле не пошли на уступки «Барселоне»