Чёльстрём — игрокам «Спартака»: получайте удовольствие от каждой минуты в ЛЧ

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чёльстрём поздравил красно-белых с чемпионским титулом и пожелал удачи в Лиге чемпионов.
«Искренне рад, что „Спартаку“ удалось выиграть чемпионат России, причём сделать это очень уверенно. Не сомневаюсь, что если в Европе команда покажет такой же футбол, какой демонстрировала в прошлом сезоне, то сумеет многого добиться.
Друзья! Лига чемпионов — самый значительный из всех клубных турниров. Получайте удовольствие от каждой проведённой на поле минуты! Желаю удачи в Лиге чемпионов!" — цитирует шведского игрока официальный «Твиттер» столичной команды.
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