Сборная России представила видео вокруг матча с «Динамо»

Сборная России представила видео вокруг товарищеского матча с московским «Динамо», опубликованное на канале РФС в YouTube. Встреча состоялась 3 сентября и завершилась в пользу национальной команды (3:0).
Подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд на 22-й минуте, когда точным ударом отметился один из многочисленных дебютантов сборной Антон Миранчук. Незадолго до конца первого тайма преимущество национальной команды удвоил Антон Заболотный. Точку на 58-й минуте поставил Марио Фернандес, который в прошлом году получил российское гражданство.
Видео также можно посмотреть в YouTube.
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