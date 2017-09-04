Женщина-арбитр впервые будет работать главным судьёй в Бундеслиге

Бибиана Штайнхаус назначена главным арбитром матча третьего тура чемпионата Германии между «Гертой» и «Вердером» (10 сентября) и станет первой женщиной-судьёй, которой доверено обслуживать игру Бундеслиги, информирует интернет-издание Die Welt.
До этого 38-летняя рефери работала в чемпионате Германии боковым арбитром. Штайнхаус обслуживала финал женской Лиги чемпионов в этом году и финал женского олимпийского турнира в 2012 году. Она работает в полиции и является девушкой бывшего английского арбитра Ховарда Уэбба.
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