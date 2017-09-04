Ротань: Исландия — сильный соперник, но всё зависит от сборной Украины

Полузащитник и капитан сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Исландии. Встреча состоится 5 сентября.
«Всё зависит от нас, хотя, естественно, у нас есть и соперник. Соперник сильный. Одного сильного мы уже обыграли, но есть второй, сейчас все мысли о нём.
Тренеры на разборе уже в Рейкьявике нам всё покажут и расскажут, и, думаю, мы хорошо подготовимся», — сказал Ротань в эфире телеканала «Футбол 1».
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