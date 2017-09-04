Шевченко: у сборной Украины очень непростая группа, лёгких матчей вообще нет

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Исландии. Встреча состоится 5 сентября.
«Как команда перенесла долгий перелет из Харькова в Рейкьявик? Лучше, чем ожидали. Лететь, оказалось, чуть больше пяти часов, и они прошли довольно быстро. Мы намеренно запланировали вылет за два дня до игры, чтобы иметь лишнюю ночь для адаптации в Исландии.
Все игроки готовы к матчу, у Дениса Гармаша была простуда, теперь он в норме и вместе со всеми будет тренироваться в общей группе. У нас по расписанию в понедельник – прогулка по городу, а вечером – пресс-конференция и тренировка на стадионе. Погода теплая, лучше, чем ожидал.
Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас очень непростая группа. Здесь вообще нет легких матчей, и все предыдущие поединки это доказывают. Посмотрите, Хорватия дома с трудом победила в воскресенье команду Косово. Ни один из трех следующих матчей не будет для нас легкой прогулкой», — цитирует Шевченко сайт ФФУ.