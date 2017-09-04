Пайет: я умею быть сорванцом, если хочу выбесить всех, то добиваюсь этого

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет вспомнил обстоятельства ухода из «Вест Хэм Юнайтед».
«Я умею быть сорванцом. Это одна из моих фишек. Это как небольшая игра. Когда хочу выбесить всех, то добиваюсь этого. Мои тренеры понимали, что капризность — мой способ быть услышанным. Те, кто хорошо меня знают, относятся к этому с пониманием.
Билич относился ко мне, как отец. Мы каждый день разговаривали. Он быстро понял, как найти ко мне подход. Он из Хорватии, может накричать, но хорош в общении с людьми», — цитирует Пайета So Foot.
Источник: Манчини — главный кандидат на замену Биличу в «Вест Хэме»