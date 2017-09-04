175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пайет: я умею быть сорванцом, если хочу выбесить всех, то добиваюсь этого

4 сентября 2017, понедельник. 22:43 Футбол

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет вспомнил обстоятельства ухода из «Вест Хэм Юнайтед».

«Я умею быть сорванцом. Это одна из моих фишек. Это как небольшая игра. Когда хочу выбесить всех, то добиваюсь этого. Мои тренеры понимали, что капризность — мой способ быть услышанным. Те, кто хорошо меня знают, относятся к этому с пониманием.

Билич относился ко мне, как отец. Мы каждый день разговаривали. Он быстро понял, как найти ко мне подход. Он из Хорватии, может накричать, но хорош в общении с людьми», — цитирует Пайета So Foot.

Источник: Манчини — главный кандидат на замену Биличу в «Вест Хэме»
Источник: So Foot Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Марсель Димитри Пайет Славен Билич
Новости. Футбол
4 сентября 2017, понедельник
23:16 Петросян: Озбилиз должен был взять игру на себя, но не получилось
23:10 Зинченко не вошёл в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов
23:05 Тренер сборной Сан-Марино: от Азербайджана мы пропустили неожиданно много
23:02 Агент: Алдервейрелд заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера
23:00 Пятов: самая сильная сторона сборной Исландии — стандарты
22:54 Агент Коутиньо запросил у «Барселоны» € 200 млн якобы от имени «Ливерпуля»
22:43 Пайет: я умею быть сорванцом, если хочу выбесить всех, то добиваюсь этого
22:26 Барцальи: если сборная Италии не попадёт на ЧМ в России, случится катастрофа
22:19 Жуков: из такой группы в Лиге чемпионов «Спартак» должен выходить
22:17 С. Ткачёв: Джорджевич мог бы уже догнать Кокорина в бомбардирской гонке
22:08 Просинечки: я тоже ждал от Шейдаева гола в матче с Сан-Марино
21:55 Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью в африканской квалификации ЧМ-2018
21:46 С. Ткачёв: после каждого матча «Локо» Смородская забегала и всех целовала в щёку
21:32 Агент: у Р. Родригеса было много предложений, но в «Милане» нас сумели удивить
21:27 Луческу: арбитры матча Украина — Турция намеренно ошиблись не в нашу пользу
21:26 Кондогбиа: большое спасибо Спаллетти, он умеет слушать
21:14 Туран: я счастлив в «Барселоне» и намерен остаться
21:02 Ротань: Исландия — сильный соперник, но всё зависит от сборной Украины
20:53 Гол игрока «СКА-Хабаровск» Коряна не спас Армению от поражения в матче с Данией
20:49 Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино и вышла на 3-е место группе
20:44 Буффон рассказал, как принял решение стать голкипером
20:42 Семёнов: в матче с «Локомотивом» всё будет хорошо, если выложимся полностью
20:40 Шевченко: у сборной Украины очень непростая группа, лёгких матчей вообще нет
20:31 Хассельбайнк возглавил худший клуб третьего дивизиона чемпионата Англии
20:30 Экс-полузащитник «Динамо» Ванкёр перешёл в «Антальяспор»
20:24 Мендьета: «Барселоне» нужно бороться за титулы, но «Реал» сейчас сильнее
20:19 Женщина-арбитр впервые будет работать главным судьёй в Бундеслиге
20:08 ЦСКА — «Тосно» — 4:2. Видеообзор контрольного матча
20:00 Донадони: зачем в Италии ищут козлов отпущения после 0:3 в Мадриде?
19:54 Джака: я тоже виноват в том, что «Арсенал» не сыграл с «Ливерпулем» на равных
19:46 Крицюк вернулся в общую группу «Краснодара»
19:44 Детские годы Неймара, Роналдиньо и других звёзд — в спецпроекте «Чемпионата»
19:42 Реднапп: международная пауза — это две мёртвые недели, я жду возобновления АПЛ
19:34 Бен-Арфа не попал в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов и будет тренироваться в дубле
19:29 Бушманов: у молодёжной сборной Гибралтара мало опыта, но много азарта
19:22 Ромарио: после перехода в «ПСЖ» Неймару будет сложнее завоевать «Золотой мяч»
19:16 Руни объяснится перед Куманом за вождение в состоянии алкогольного опьянения
19:12 Гранквист: тренер сборной Швеции видел, как я бью пенальти в «Краснодаре»
19:04 Бартон: я слышал очень интересную историю о срыве трансфера Баркли в «Челси»
18:54 Джонс: матч со Словакией будет для сборной Англии самым тяжёлым в отборе ЧМ-2018
18:45 Малиновский: победа Украины над Турцией может оказаться ненужной
18:29 Бубнов: состав сборной на матч с «Динамо» мог бы сразиться с тем, что был на КК
18:20 Ванда Нара: я не беру с Икарди комиссионных за агентскую деятельность
18:18 Янссен и Ламела не включены в заявку «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов
18:09 Милевский: Шевченко сказал, что нужно тренироваться, за мной будут смотреть
Все новости RSS
Партнерский контент